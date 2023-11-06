نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يسقط أمام القوة الجوية بثنائية في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي أمام نظيره القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب "فرانسوا حريري"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويحتل الاتحاد بعد هذه الخسارة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل فريق القوة الجوية وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر.



أحداث مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

منع القائم الأيمن للمرمى الهدف الأول لصالح القوة الجوية في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من علي جاسم من داخل منطقة الجزاء.

وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 44 لصالح القوة الجوية عن طريق علي جاسم، بعد عرضية من مهند عبد الرحيم كرار من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جاسم بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يمين عبد الله المعيوف.

وأضاف محمد عبد الرحيم كرار الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد عرضية أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء من إبراهيم بايش إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، استقبلها كرار بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.