نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول الثنائي "المشاغب" لمقر الزمالك للخضوع للتحقيق.. ومفاجآة مدوية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفى الزناري ومحمد صبحي، إلى مقر النادي للخضوع للتحقيق وفقًا لقرار مجلس إدارة النادي.

وصول مصطفي الزناري ومحمد صبحي للتحقيق وغياب فتوح





وتوجه الثنائي لمقر الإدارة للخضوع للتحقيق عقب عرضهم للبيع بقرار صدر من مجلس إدارة الأبيض بعدما غادرا معسكر الفريق قبل مباراة زد.

وعلى الجانب الأخر غاب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض، عن التحقيق، ولم يصل حتى الأن لمقر النادي.

وقد عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعه لمناقشة رحيل المدير الفني للفريق خوان كارلوس أوسوريو، عن الفريق الابيض وعقوبة الثلاثي المشاغب أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.



وقد عرض مجلس إدارة الزمالك الثلاثي للبيع في بيان رسمي جاء كالتالي:



إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح - محمد صبحي - مصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

- قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقًا للوائح فيفا.

- عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.