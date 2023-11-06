نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشفورد لمشجع مانشستر يونايتد: توقف عن نشر الشائعات الخبيثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد ماركوس راشفورد جناح فريق مانشستر يونايتد، على تعليق أحد مشجعي الشياطين الحمر بشأن مستقبله مع الفريق، عقب الأزمات الأخيرة للاعب.

راشفورد يرد على مشجع مانشستر يونايتد

ونشر أحد المشجعين فيديو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعنوان:" شكوك حول مستقبل راشفورد".

وعلق راشفورد على هذا الفيديو من حسابه الرسمي قائلا:" توقف عن نشر الشائعات الخبيثة ".

وترددت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب ذهب على ملهى ليلي، بعد هزيمة الفريق بثلاثية نظيره أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج الأسبوع الماضي.

وعلق مدرب الفريق على هذه الواقعة قائلا:" لقد تحدثت معه حول هذا الموضوع.. إنه شئ غير مقبول..لقد اعتذر وهذا كل شيء هي مسألة داخلية بالنسبة لنا".

واضاف:" من غير المرجح أن يتم تغريم راشفورد، نظرا لأنه لم يخرج قبل 48 ساعة من مباراة الفريق ".

وقرر تين هاج عقب هذه التصريحات باستبعاد راشفورد بشكل مفاجئ عن قائمة فريق لمواجهة فولهام.