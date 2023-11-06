عيد يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهـة القنـاة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عن قائمـة فريقـه لمواجهـة القناة غدا الثلاثاء ضمن الجولة السابعـة من دوري المحترفين.

قائمة غزل المحلة لمواجهـة القنـاة

وضمت القائمـة 24 لاعبـًا هم:

عمرو شعبان، محمود الحضري في حراسـة المرمى

رجب جمال، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، عبده يحيى، أحمد مجدي، عبد الله بيكـا، أحمد سـوداني، محمد أبو الحمد، خالد الإخميمي، محمود غالي، أحمد حجي، يوسف بيـبو، عبد الرحمن بودي، رجب مـارو، عموري، محمد مسعد، أحمد طارق، شيكـو محارب، مجدي صبري، عمرو مصطفى، تشارلز باسي.

وكان غزل المحلة قد خسر بهدفين نظيفين في مباراته الماضية أمام اسوان في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب أبناء الجنوب ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وتنقل مباراة غزل المحلة وضيفه القناة غدا الثلاثاء في الثانية والنصف عصرا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.