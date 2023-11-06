نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة.. فرمان رسمي يمنع المدير الفني الجديد للزمالك من أداء عمله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية.



الاتحاد المصري لكرة اليد يرفض تسجيل مدرب الزمالك



قام الاتحاد المصري لكرة اليد برفض تسجيل مجدي أبوالمجد لتولي قيادة الإدارة الفنية لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، وذلك خلال بيان رسمي.

وتلقى مسؤولو الأبيض قرار برفض تسجيل مجدي أبوالمجد في كشف فريق كرة اليد، خلال مواجهة كأس السوبر المصري بين القطبي" الأهلي والزمالك"، المقرر إقامتها يوم 9 ديسمبر المقبل في الإمارات.



وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من اتحاد اليد، جاء كالتالي:

"السيد الأستاذ المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بالإشارة إلى الخطاب الوارد من سيادتكم بشأن طلب الاستفسار عن موقف السيد/ مجدي أحمد محمود أبوالمجد، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم 8 بتاريخ 25 فبراير 2023 قرر إيقاف مجدي أبوالمجد لمدة سنة ميلادية تنتهي في 24 فبراير 2024 وغرامة مالية قدرها ثلاثة أشهر من راتبه الذي كان يتقاضاه من الاتحاد، وذلك لتركه مهام عمله كمدير فني لمنتخب الناشئين مواليد 2004 قبل بدء فاعليات بطولة العالم للناشئين والسفر خارج مصر".