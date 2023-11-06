تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الإثنين، والتي تقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك



شهدت الجلسة حديث بين القائم بأعمال المدير الفني واللاعبين، حول مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.



وأكد معتمد جمال في جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران على أهمية المرحلة الحالية، وضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة المنافسة على لقب الكأس لإسعاد الجماهير البيضاء.



ومن جانبه قرر مجلس إدارة الزمالك، مساء أمس الأحد، توجيه الشكر إلى للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي، وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.