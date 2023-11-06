تواصل منافسات دوري فريق سدادب لكرة القدم بعبري

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

تتواصل على ملعب فريق سدادب الرياضي التابع لنادي عبري الرياضي منافسات دورة سدادب الكروية التاسعة وسط حضور جماهيري كبير وحماس واثارة في الاشواط بين الفرق المشاركة، حيث تأهل في مباريات الدور الثاني فريق سدادب المستضيف والحصن والسلام واتحاد يقاء وجاءت نتائج المباراة الأولى فوز فريق سدادب على فريق الهجر بثلاثة أهداف لهدف.

وفي المباراة الثانية تغلب فريق الحصن على فريق بلاد الشهوم بالضربات الترجيحية (6 /‏ 5 ) بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي وفي المباراة الثالثة استطاع فريق السلام حسمها لصالحه بالضربات الترجيحية ( 6 /‏ 5 ) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين وجمعت المباراة الرابعة فريقي البليدة واتحاد يقاء، حيث كسبها اتحاد يقاء لصالحه بالضربات الترجيحية (6 /‏ 5 ) بعد أن انتهى وقتها الاصلي بالتعادل بهدفين كل منهما.

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