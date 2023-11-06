تواصل منافسات بطولة العالم للشطرنج للهواة

كتب ـ عبدالله الجرداني :

تتواصل منافسات بطولة العالم للشطرنج للهواة 2023، التي تنظمها اللجنة العمانية للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة خلال الفترة من 2 إلى 11 نوفمبر الجاري لليوم الخامس على التوالي، حيث سجلت الجولة الرابعة الكثير من المنافسات والندية، وكان انطلاق النقلة الرابعة اقيم تحت رعاية أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وطلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات بحضور احمد درويش البلوشي رئيس اللجنه العمانية للشطرنج، وذلك على الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس ببوشر.

واقيمت يوم أمس 194 مباراة بمشاركة 398 لاعبا مصنفا يمثلون 64 دولة يتنافسون في الفئات الثلاث وهي فئة 1700 وفئة 2000 وفئة 2300 وجاءت أبرز نتائج الجولة الثالثة على النحو التالي:

في منافسات فئة تحت 1700 رجال خسر لاعب المنتخب خلفان الحوسني من لاعب الاتحاد الدولي مارتنوف في اول خسارة له، ليبقي برصيده السابق عند 3 نقاط، فيما فاز الهندي ديبيكا على مواطنه بارفا، وتعادل باك من منغوليا مع الهندي امان فيما خسر اللاعب العماني سعيد فاضل من اليمني نواف صالح.

وحقق لاعب المنتخب سعيد هاشل فوزا مهما على الأسباني سالا وبعد نتائج الجولة تصدر المنغولي باتنيام الترتيب العام فيما حل الهندي ديباك ثانيا والسويد ايماني ثالثا .

وفي منافسات تحت 1700 فتيات فازت العمانية مريم البلوشية على الكويتية اماني العازمي، فيما خسرت زميلتها ريم الشكيلية من الهندية اموليا، وحققت اللاعبة سودجيويلت من منغوليا فوزا مهما على مواطنتها بالدانجانتسان، وفازت الاماراتية عبير علي على الهندية راجي وبهذه النتائج تصدرت المنغوليتان نارابولد وانوجيان الترتيب العام في المركزين الأول والثاني على التوالي وجاءت الإماراتية عبير علي ثالثا. وفي منافسات فئة تحت 2000 واصل لاعب المنتخب الوطني حمود البوسعيدي عروضه القوية، وتمكن من خطف فوز مهم على لاعب الاتحاد الدولي سيرجي، وتقاسم الهندي شام نقاط المباراة مع مواطنه فيلافا، وفاز الكازاخستاني علي خان على الايراني ابوالفضل، كما فاز السوري مازن على ايمين من اذربيجان وتقاسم السوداني عاصم نقاط المباراة مع يويانج من الصين تايبيه وبعد الجولة الرابعة، جاء الترتيب العام لهذه الفئة على النحو التالي: تصدر الهندي ايميل الترتيب العام وجاء المنغولي امرسايكان ثانيا والسيرلانكي جاماج ثالثا، ولاعب المنتخب الوطني حمود البوسعيدي الثالث مكرر.

وفي فئة تحت 2300 حقق لاعب المنتخب الوطني على المعمري الفوز على الالماني كلاوس، كما فاز السوري مالك على زبحان من كازخستان، و الهندي اندرجيت على المصري فادي، فيما خسر محمد السعيدي من البولندي كاب بيوتر، وفاز السعودي احمد الرحيلي على اليمني عبدالرب علي، وجاء الترتيب العام لهذه الفئة على النحو التالي تصدر الكازاخستاني عبدالخير الترتيب العام لهذه الفئة وجاء المنغولي الدر ثانيا والسوري مالك ثالثا .