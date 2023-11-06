بدء البرنامج التدريبي «مهارات التخطيط للمسار الرياضي» للتربية والتعليم

كتب ـ عبدالله البطاشي:

تصوير- قيس الكلباني:

بدأت وزارة التربية والتعليم ـ ممثَّلةً في الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية ـ تنفيذ البرنامج التدريبي بعنوان «مهارات التخطيط للمسار الرياضي»، الذي يستمرُّ لمدَّة «ثلاثة» أيام، ويستهدف «ستة وعشرين» من أعضاء لجان التأهيل والتدريب بتعليميات المحافظات، وذلك في المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. ويتضمن البرنامج الذي يُقدِّمه كلٌّ من عُمر بن سعيد العبري مشرِف تربوي بتعليمية محافظة شمال الباطنة، وعبدالله بن سعيد القائدي معلِّم رياضة مدرسية بمدرسة أبو أيوب الحضرمي بتعليمية محافظة مسقط، تقديم «ست» أوراق عمل، جاءت الورقة الأولى بعنوان «تطبيقات الإدارة الرياضية»، هدفت الورقة إلى التعرف على الإدارة الرياضية، وأنماطها، وخصائصها المميزة، ووظائفها، وتطبيقها في مجال إدارة أنشطة الرياضة المدرسية، وتحليل العناصر الرئيسية للعمل الإداري في أنشطتها، وإدراك أهمية عناصرها، والورقة الثانية بعنوان «التخطيط الرياضي»، هدفت الورقة إلى التعرف على الاتصال في الإدارة الرياضية، وتحديد أشكاله، والتمييز بين وظائفها، وتطبيقها في مجال إدارة أنشطة الرياضة المدرسية، وإدراك أهمية وظائفها، وتحليل خصائص التخطيط الرياضي وأنواعه في الرياضة. أمَّا الورقة الثالثة فكانت بعنوان «رياضة الأداء العالي»، هدفت الورقة إلى التعرف على مفهوم الأداء العالي في الرياضة، وعلى الهرم الرياضي، وتحليل فلسفة التنمية الرياضية، والتمييز بين محاور نظام الأداء العالي في الرياضة، وتحديد أهدافه الاستراتيجية، وإدراك أهمية أنشطة الرياضة المدرسية فيه، والورقة الرابعة بعنوان «المسار الرياضي»، هدفت الورقة إلى التعرف على مفهوم المسار الرياضي وأهميته، والتمييز بين مراحله (الأندية المراكز الرياضية، الرياضة التنافسية، المنتخبات الوطنية، الأداء العالي)، وتحديد دَوْر المؤسسات الرياضية في رسم المسار الرياضي للرياضيين، والتعرف على استراتيجيات التخطيط المتوازن بين المسار الرياضي والمسار المهني، وإدراك أهمية انتقاء المواهب في تحقيق الإنجاز الرياضي، والورقة الخامسة بعنوان «تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية (أ)» هدفت الورقة إلى التعرف على مفهوم ووظائف الإدارة الرياضية، وإدراك أهمية تنظيم وإدارة البطولات والمسابقات الرياضية، وتزويد المتدربين بمهارات طُرق تنظيمها، وتطبيق عملي لإدارتها وتنظيمها (طريقة خروج المغلوب من مرَّة واحدة) باستخدام تطبيق(WINNER) ، والورقة السادسة بعنوان «تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية (ب)» هدفت الورقة إلى التمييز بين أفضل طرق إدارة وتنظيم المسابقات الرياضية، والتمكن من تفريغ نتائج المباريات في نظام الدَّوْري، وتطبيق عملي لإدارة وتنظيم المسابقات الرياضية (طريقة الدوري + تفريغ النتائج) باستخدام تطبيق (WINNER)، كذلك تخلل أوراق العمل مناقشات وأسئلة من الحضور.