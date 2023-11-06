انطلاق الجولة الأولى لدوري جولف عمان للشركات

انطلقت مؤخرًا الجولة الأولى من دَوْري جولف عُمان للشركات في الموج للجولف، وتصدَّرتها النهضة للخدمات بإجمالي 97 نقطة، ويليها مرافق بـ97 نقطة وعُمانتل في المركز الثالث بـ94 نقطة، وذلك ضِمن فعالية مثيرة ضمَّت تشكيلة رائعة من الفِرق من مختلف القطاعات، مثل البنوك والنفط والغاز، والاتصالات، واللوجستيات.

اشتعلت أجواء المنافسة في دَوْري جولف عُمان بالأهداف التي نجح العديد من اللاعبين في تسديدها بضربة واحدة بفضل أدائهم الرائع، ومن بينهم أليستير ستوك من شركة مرافق الذي فاز بجائزة أقرب ضربة، فيما حاز أحمد الوهيبي من ميدكو على لقب صاحب أطول ضربة في الحفرة رقم 15. أمَّا ابهيشيك كالا من يورب كار عُمان لتأجير السيَّارات فقد احتلَّ الصدارة بفوزه بجائزة أفضل لاعب حيث حصل على 39 نقطة متميِّزة وفق نظام ستابلفورد.

يشارك في البطولة، التي تستمرُّ لمدَّة 5 شهور، فِرق من أكثر من 14 شركة رائدة في السلطنة يتنافسون شهريًّا على ملعب 18 حفرة الأول من نوعه في سلطنة عمان، ما يسلِّط الضوء ليس فقط على مواهب الجولف التي تزخر بها الشركات، بل وعلى الاهتمام بتعزيز العلاقات بين الأفراد من مختلف القطاعات أيضًا.

تعليقًا على ذلك قال ناصر الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط: لقد سعدنا بالمشاركة في الجولة الافتتاحية لدَوْري جولف عُمان وبالنتائج الرائعة التي تمَّ تحقيقها، فمن المرجح أن تصبحَ هذه الفعالية الفريدة نموذجًا يُحتذى به في رياضة الجولف بالسلطنة. إنَّنا نسعى إلى تمكين الأفراد والشركات من بناء العلاقات من خلال تجربة جولف لا مثيل لها، ويسرُّني أن أهنئ أبطال هذا الشهر، وأتطلّع إلى الجولات القادمة في وجهتنا الرائدة للجولف.

تنطلق الجولة الثانية من هذه الفعالية في السابع عشر من نوفمبرالجاري حيث يستقبل الموج للجولف الشركات المشاركة في هذه المسابقة الودية التي أتاحت العديد من الفرص لبناء العلاقات، كما منحت المشاركين الفرصة للاستمتاع بالمرافق الاستثنائية بالموج مسقط الذي يتميَّز بمنطقة المطاعم والتسوق النابضة بالحياة، بالإضافة إلى خيارات الترفيه والإقامة في فنادق فاخرة من فئة الخمس وسبع نجوم.