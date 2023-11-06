السلام يتمسك بالصدارة بعد فوزه على قريات برباعية نظيفة

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

تمسَّك فريق السلام بصدارته للمجموعة الثانية بعد فوزه برباعية نظيفة على حساب ضيفه فريق قريات بدَوْري تمكين لأندية الدرجة الأولى في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب السلام في فرعه بشناص. جاءت المباراة متوسطة المستوى وتأثرت أرضية الملعب بهطول الأمطار يوم أمس الأول فكانت الأفضلية لفريق السلام الذي استلم زمام المبادرة واعتمد كثيرًا على عمر المسلمي ووليد بن أحمد الفارسي وربيع درويش وفي خطِّ المقدِّمة الأجنبي كوكو وديوب، فيما اعتمد فريق قريات على عبدالعزيز السعدي ومروان صالح. ومن هجمات السلام المتواصلة يتمكن أحمد بن عبيد البلوشي من إحراز هدف السبق للسلام بعد انفراده بحارس قريات قيصر بن خميس الحبسي. بعدها أضاف ديفيد لي كوكو الهدف الثاني للسلام بعد تلقِّيه كرة عرضية من بين المدافعين من عمر المسلمي، ثم يضيف كوكو هدف السلام الثالث إثر تسديدة قوية ارتدَّت من حارس قريات قيصر الحبسي لتجدَ المتابعة ليضعها داخل الشباك لينتهيَ الشوط الأول بتقدم السلام 0/‏3.

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