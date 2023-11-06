انطلاق المعسكر الانتقائي لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم

استعدادا للتصفيات الآسيوية انطلق أمس أول تدريبات منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم في المعسكر الانتقائي الذي يقام بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، حيث تمَّ تقسيم اللاعبين المختارين البالغ عددهم 52 لاعبًا على مجموعتين بقيادة المدرِّب الوطني أحمد العلوي ومساعده جمال المحرمي، حيث تضمُّ المجموعة الأولى 26 لاعبًا وتسمر تدريباتها حتى يوم الثامن من الشهر الجاري، أمَّا تدريبات المجموعة الثانية فستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 من الشهر الجاري. وتأتي هذه التدريبات في إطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا في شهر سبتمبر 2024.

وتتكون المجموعة الأولى في المعسكر الانتقائي من 26 لاعبًا هم: مؤمن الصولي وعدي المنوري وتميم البريكي وأيوب البوسعيدي (السويق) وعبدالله الرواحي وجواد العزي وعماد الحديدي وسعيد الغنبوصي وعدنان المشيفري (السيب) وبشار المحاربي (سمائل) وفهد المخيني وحمد المخيني (صور) وسعيد العلوي (النهضة) والحارث المشايخي (جعلان) وعبدالله المقبالي ومحمد المقبالي (صحار) وعبدالرحمن السعدي (المصنعة) وزياد المحفوظي (الرستاق) ومحمد السمين وأحمد الشنفري (ظفار) وعبدالله المعمري (حتا الإماراتي) وعادل القطيطي وعلي الهنداسي (الخابورة) ورشاد الذهين وعبدالحليم البطاشي (النصر). أمَّا معسكر المجموعة الثانية فسيقام خلال الفترة من 8-10 من الشهر الجاري وتضمُّ كلًّا من: البراء الرقادي (مسقط) وعبدالعزيز البلوشي (السيب) وربيع السنيدي (عُمان) وماجد الفارسي (الشباب) وسعيد الغيلاني وعبدالعزيز الغيلاني (صور) وفهد البلوشي (عبري) وعمار الشرقي (صحم) وعبدالله الهدابي ويوسف الشبيبي (المصنعة) وعلي العلوي (الوحدة) وسعيد البرعمي (صلالة) وشهاب المخيني (الطليعة) وفهد عوض وهيثم عرفة بيت خريف (الاتحاد) وسلطان الشكري (النهضة) وحمد الشريقي والهيثم الشكيلي (سمائل) ونوح باحجاج وحارب الغساني وتركي أبوبكر فرج الله (ظفار) وعمر الشاطري وسياف مصطفى محفوظ (النصر) والمنذر الرصادي (قريات).

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