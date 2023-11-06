اتحاد اليد يعين الطاقم التدريبي لمنتخبنا الوطني للشباب استعدادا للتصفيات الآسيوية

اعتمد مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد تعيين الطاقم الفني والاداري الذي سيتولى مهمة قيادة منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد للصالات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للشباب التي ستقام في شهر يونيو 2024 م حيث تم تعيين المدرب الوطني يحيى المعشري مدربا وحسن المعمري مساعدا وأحمد الجساسي اداريا وابراهيم الفوري اخصائي العلاج الطبيعي، كما اعتمد المجلس ايضا تكليف المدرب الوطني عارف بن غلام البلوشي ليكون مدربا لحراس منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات وتعيين حسام عدلي اخصائيا للعلاج الطبيعي للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة في شهر يناير 2024 م . وقال الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد بأن اعتماد مجلس ادارة الاتحاد تعيين طاقم التدريبي الوطني لقيادة المنتخبات الوطنية يأتي في اطار حرص الاتحاد على اعطاء الكوادر الوطنية فرصة قيادة المنتخبات الوطنية ودليل على ثقة المجلس فيهم وتقديرا للمستويات الفنية العالية التي يقدمونها مع الاندية التي يتولون قيادتها وهذه فرصة مناسبة لهم من اجل اثبات أنفسهم في هذه المناصب، كون الاتحاد يقوم حاليا باعداد دورات تدريبية للمدربين الوطنيين بهدف صقلهم بافضل الخبرات التدريبة كون المرحلة القادمة سوف تشهد حراكا كبيرا في الاندية بعد انشاء مراكز اعداد الرياضيين بالاندية والتي تعد القاعدة الاساسية للاندية والمنتخبات الوطنية في الاستحاقات القادمة . واضاف سعيد الشحري لقد تم اعتماد المرحلة الثانية للاعداد المنتخب الوطني الاول لكرة اليد للصالات التي تشتمل على معسكر خارجي سيقام في إحدى الدول العربية يخوض خلاله عدة مباريات تجريبية حتى يكون في جاهزية تامة قبل خوض غمار التصفيات الاسيوية بالبحرين والتي نأمل من خلالها تحقيق نتائج مشرفة تقديرا لمرحلة الاعداد الطويلة التي خاضها المنتخب مؤكدا بان المعسكر المشترك الذي جمع المنتخب مع نظيره العراقي كان جيدا وحقق الاهداف التي كنا نطمح لها وهي تجربة العناصر المختارة وخوض عدد كاف من المباريات الودية بهدف الوقوف على المستوى الفني والبدني للمنتخب.