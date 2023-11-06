مبادرة لدعم الأندية الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية

بدعم وتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

تصوير- أحمد السناني:

وقع مكتب محافظ جنوب الشرقية والشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو يوم أمس اتفاقية مبادرة دعم الأندية الرياضية بولايات المحافظة بهدف دعم المبادرات الرياضية والثقافية والاجتماعية وتعزيز المساهمة في تنمية المواهب الشبابية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية وأصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة ورؤساء الأندية بولايات المحافظة . ووقع الاتفاقية من جانب المحافظة الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير دائرة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية، ورؤساء أندية المحافظة فيما وقعها من جانب الشركة المهندس خالد بن محمد بن ناصر آل فنه العريمي مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بالشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو (أوميفكو). وتم توقيع هذه المبادرة إيماناً من أوميفكو بأهمية الاستثمار في المواهب الشبابية، وتأتي ضمن سلسلة مبادرات أوميفكو في برامج الاستثمار المجتمعي لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات، من أجل دعم مختلف فئات المجتمع الثقافية والرياضية والشبابية في مختلف ولايات محافظة جنوب الشرقية. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تسعى اليها المحافظة بالشراكة مع أوميفكو وإدارة الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى دعم الأندية الرياضية وتمكينها لأداء دورها في تنمية المواهب الشبابية واستثمار طاقاتهم وافكارهم الإبداعية. فهي الحاضنة الأساسية للبرامج والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

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