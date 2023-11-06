منتخبنا الوطني يبدأ اليوم أولى حصصه التدريبية بمجمع السلطان قابوس ببوشر

استعدادا لمواجهتي الصين تايبيه وقرغيزستان بالتصفيات المزدوجة

متابعة ـ صالح البارحي:

تنطلق السابعة مساء اليوم من ساحة الملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر أولى الحصص التدريبية لمنتخبنا الكروي الأول، وذلك ضمن المعسكر الداخلي الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الحالي بمشاركة (28) لاعبا تم الإعلان عنهم أمس الأول في مؤتمر صحفي شهدته قاعة كريستال بفندق جراند ميلينيوم، المعسكر يأمل من خلاله برانكو أن يصل بالأحمر إلى الدرجة الكافية لتسجيل بداية نموذجية في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 ونهائيات أمم آسيا 2027 ، والتي سيبدأها سامبا الخليج من ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في 16 نوفمبر الحالي بلقاء الصين تايبيه بأولى المواجهات، فيما يغادر إلى قرغيزستان لملاقاة منتخب بلادها في 21 من نوفمبر على ساحة ملعب إيميني دولينا أومورزاكوفا في السادسة مساء بتوقيت مسقط العامرة إن شاء الله تعالى.

منتخبنا يقيم في فندق سيتي سيزنز الخوير وهو المكان الذي اعتاد الإقامة فيه خلال المعسكرات، وذلك نظرا لقرب المسافة من ملعب التدريب، على أن تستمر التدريبات اليومية في ذات التوقيت الذي أعلن عنه برانكو (السابعة مساء) بالمؤتمر الصحفي أمس الأول بحضور وسائل الإعلام المختلفة.

قائمة الأحمر

القائمة التي أعلن عنها برانكو ضمت (28) لاعبا هم : أحمد بن فرج الرواحي وإبراهيم بن صالح المخيني وفايز بن عيسى الرشيدي لحراسة المرمى، أمجد الحارثي، عاهد الهديفي، محمود بن مبروك المشيفري، أحمد بن خليفة الكعبي، خالد بن ناصر البريكي، أحمد بن محمد الخميسي ، علي بن سليمان البوسعيدي، فهمي بن سعيد بيت دوربين ، محمد بن رمضان العامري ، غانم الحبشي، مصعب بن حمد المعمري ومعتز بن صالح عبدربه وتميم بن هيثم البلوشي وحارب بن جميل السعدي وناصر الرواحي وصلاح بن سعيد اليحيائي وزاهر بن سليمان الأغبري وعمر الفزاري وعبدالله بن فواز بيت عرفة وجميل بن سليم اليحمدي ومحسن بن صالح الغساني وعصام بن عبدالله الصبحي وعمر بن محمد المالكي وسامي الحسني وخالد الهاجري .