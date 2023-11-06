اليوم اللجنة الأولمبية العمانية تكرم الأبطال المتوجين فـي دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والبارالمبية بالصين

تقديرا لإنجازاتهم بحصد 6 ميداليات ملونة

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تحتفل اليوم اللجنة العمانية بتكريم الابطال المتوجين بالميداليات خلال مشاركتهم الاخيرة بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة ودورة الالعاب الآسيوية البارالمبية الرابعة التي اقيمت بمدينة هانجتشو الصينية في شهر اكتوبر الماضي، وذلك تحت رعاية خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الاولمبية العمانية في الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة الاجتماعات بالاكاديمية الاولمبية العمانية بمقر اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور اعضاء مجلس ادارة اللجنة والاتحاد العماني لألعاب القوى والمسؤولين بعمان للابحار واللجنة العمانية البارالمبية .

ويأتي هذا التكريم في اطار حرص واهتمام اللجنة الاولمبية على تحفيز الابطال المتوجين تقديرا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها قبل واثناء المشاركة في الدورة وتكللت بالنجاح والحصول على عدد من ميداليات الملونة؛ حيث شاركت سلطنة عمان بالدورة الآسيوية في 7 ألعاب رياضية هي ألعاب القوى، ورفع الأثقال، والرياضات المائية، والرماية، والإبحار الشراعي، والطائرة الشاطئية، والهوكي وقد حصدت ميداليتين في في مسابقة الابحار الشراعي جاءت عن طريق البحارين مصعب بن محمد الهادي ووليد بن عيسى الكندي في سباقات قوارب 49 الأولمبية وميدالية برونزية حصل عليها العداء حسين الفارسي في سباق 800 متر . كما حقق منتخبنا الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت بمدينة هانجتشو الصينية على 4 ميداليات ملونة منها ذهبيتان وفضيتان، حيث استطاع لاعب منتخبنا محمد المشايخي من خطف ذهبيتين في لعبتي دفع الجلة والصولجان، كما حصل على رقم مؤهل لدورة الألعاب الاولمبية بفرنسا 2024 في منافسات دفع الجلة، ‏وضمن الإنجازات نجح اللاعب محمد القاسمي في الحصول على ميداليتين فضيتين اثنتين في دفع الجلة والصولجان. وتعد هذه الإنجازات امتدادا للإنجازات السابقة التي حققها المنتخب على مستوى آسيا، ليواصل لاعبونا خطف الميداليات في مسابقتي دفع الجلة والصولجان، بفضل الجهد الكبير الذي تبذله اللجنة البارالمبية العمانية في تهيئة الظروف المناسبة لإعداد المنتخب والدعم المتواصل لوزارة الثقافة والرياضة والشباب. وقد ارتفع عدد الميداليات التي حصدتها السلطنة في تاريخ دورات الالعاب الاسيوية الى 6 ميداليات منها ميدالية « ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزيات ففي مسابقات القوي حصل نجم منتخب ألعاب القوى بركات بن مبارك الحارثي على ميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية السادسة عشرة 2010 في سباق 100 متر، وبرونزية منتخب التتابع الرباعي لألعاب القوى والمكون من العداءين محمد بن عبدالله الهوتي وحمود بن سالم الدلهمي وجهاد بن عبدالله الشيخ وأحمد بن هديب المعمري وذلك عام 1998 في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة عشرة، وذهبية البطل محمد بن عامر المالكي في ألعاب القوى سباق 400 متر بدورة الألعاب الآسيوية الحادية عشرة 1990، وكذلك الميدالية البرونزية التي أحرزها العداء محمد بن عامر المالكي عام 1986 في دورة الألعاب الآسيوية العاشرة بالاضافة الى الميدالية الفضية التي حصدها البحاران مصعب الهادي ووليد الكندي. من جانب اخر عقدت يوم امس اللجنة العمانية لرياضة المستوى العالي والتخطيط الأولمبي باللجنة الأولمبية العمانية اجتماعها الثاني برئاسة سيف الرشيدي وتم خلال الاجتماع التطرق إلى نتائج المنتخبات الوطنية بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي أقيمت بمدينة هانجتشو الصينية والمشاركة في أولمبياد باريس 2024م.