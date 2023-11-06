نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. أزمة نارية تضرب الزمالك وراشفورد ينفعل على مشجع مانشستر يونايتد والاتحاد السعودي يسقط أمام القوة الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

الاتحاد يسقط أمام القوة الجوية بثنائية

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي أمام نظيره القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب "فرانسوا حريري"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويحتل الاتحاد بعد هذه الخسارة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل فريق القوة الجوية وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر.

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فيتوريا يدرس ضم مصطفى شوبير لقائمة منتخب مصر

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بأن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب يدرس حاليا ضم مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي خلال المعسكر المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن في حال قرر فيتوريا استبعاد محمد صبحي من قائمة المنتخب بسبب ازمته مع الزمالك وعدم المشاركة بشكل أساسي، فإن المدرب سوف ينتظر مشاركة شوبير خلال مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

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إنتر يعلن إصابة بافارد

أعلن فريق إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة مدافعه الفرنسي بنجامين بافارد صاحب الـ27 عاما، وذلك في بطولة الدوري الإيطالي أمام فريق أتالانتا في الجولة الماضية، والتي انتهت بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف.

وجاءت إصابة اللاعب الفرنسي على مستوى الركبة اليسرى، والتي سيغيب على إثرها لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

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فرمان رسمي يمنع المدير الفني الجديد للزمالك من أداء عمله

تلقت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية.



قام الاتحاد المصري لكرة اليد برفض تسجيل مجدي أبوالمجد لتولي قيادة الإدارة الفنية لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، وذلك خلال بيان رسمي.

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راشفورد لمشجع مانشستر يونايتد: توقف عن نشر الشائعات الخبيثة



رد ماركوس راشفورد جناح فريق مانشستر يونايتد، على تعليق أحد مشجعي الشياطين الحمر بشأن مستقبله مع الفريق، عقب الأزمات الأخيرة للاعب.

ونشر أحد المشجعين فيديو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعنوان:" شكوك حول مستقبل راشفورد".