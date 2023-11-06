هالاند يحصد جائزة أفضل لاعب في أكتوبر بالدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

هالاند يحقق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر

وخاض اللاعب النرويجي مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينج هالاند 5 مباريات خلال الشهر الماضي مع فريق مانشستر، سجل خلالها 5 أهداف.

ويعد اللاعب هالاند أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من الموسم الجاري، بواقع تسجيله 11 هدف وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه كل من، اللاعب المصري محمد صلاح، واللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وخاض اللاعب النرويجي 16 مباراة خلال الموسم الجاري مع فريق مانشستر سيتي في كل البطولات، سجل 13 هدفا، وصنع 3 أهداف لزملائه بالفريق الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة فريق يونج بويز السويسري، والتي ستقام في العاشرة من مساء الغد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.