الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة ببراميدز في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر.

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة ببراميدز في كأس مصر

خاض لاعبو نادي الزمالك تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة ببراميدز في كأس مصر.

وعقد معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقاءم بأعمال المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم يطالبهم بضرورة الفوز على ببراميدز والتأهل إلى المباراة النهائية من أجل إسعاد الجماهير.

وقام لاعبو نادي الزمالك بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة ببراميدز الماضية في كأس مصر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.

