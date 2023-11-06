"سوبر جلوب 2023".. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة - قام النادي الأهلي بالإعلان عن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم لكرة اليد، "سوبر جلوب 2023".



موعد إستضافة السعودية ل "سوبر جلوب 2023"



وتستضيف المملكة العربية السعودية في الفترة من 7 حتى 12 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2023.

قائمة الأهلي لكرة اليد



وجاءت القائمة كالتالي:



إبراهيم المصري، أحمد عادل، أحمد خيري، عبدالرحمن فيصل، عبدالعزيز إيهاب، سيف فوكس، أحمد راضي، إسلام راضي، عمر سامي، محمد مجدي. عبدالرحمن طه، عبدالرحمن حميد، محمد إبراهيم، أحمد سيسا، عمر كاستيلو. محسن رمضان، ياسر سيف، نبيل شريف، محمد لاشين، محمود جدو.

وبفوز الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد على نظيره الزمالك بنتيجة 27-24، تأهل الأحمر إلى بطولة كأس العالم 2023 'سوبر جلوب 2023".