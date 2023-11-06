نجم "ريال" على رادار يونايتد في الانتقالات الشتوية المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - دخل لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني وفريق ريال بيتيس الإسباني صاحب الـ29 عاما، جايدو رودريجيز دائرة المرشحين للانتقال إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجم "ريال" على رادار اليونايتد

ويسعى الفريق الإنجليزي في الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، لدعم صفوف الفريق على مستوى خط الوسط، وذلك بعد تذبذب النتائج والأداء لفريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية أسبانية، أن فريق اليونايتد يريد التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني جايدو رودريجيز في الانتقالات الشتوية، لحسم صفقة اللاعب قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري مع فريق بيتيس.

وانضم اللاعب جايدو رودريجيز إلى صفوف فريق ريال بيتيس في موسم 2019-2020، قادما من فريق أمريكا المكسيكي.

وخاض اللاعب الأرجنتيني جايدو رودريجيز 14 مباراة خلال الموسم الجاري، بواقع 11 مباراة في بطولة الدوري الإسباني، و3 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي.