تصريحات غاضبة من مدرب النصر بسبب رونالدو قبل مواجهة الدحيل

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق لويس كاسترو مدرب فريق النصر السعودي، تصريحات غاضبة قبل مواجهة فريقه المقبلة ضد نظيره الدحيل القطري، في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

مؤتمر كاسترو قبل مباراة الدحيل

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي لمباراة الدحيل: غياباتنا غدًا هي كريستيانو رونالدو ولابورت فقط.

وواصل: كريستيانو رونالدو لن يشارك في لقاء الدحيل بسبب تعرضه للارهاق نظرًا لكثرة مشاركات.

وتابع: نبحث غدًا عن الأنتصار الرابع لنا، هدفنا هو التأهل لدور ال 16 في دوري أبطال آسيا.

ورد كاسترو غاضبا على سؤال أحد الصحفيين عن غياب رونالدو: أنا احترم الإعلاميين ولكن عليكم إظهار الاحترام لي، أنا لم استيقظ من النوم واقرر أن امنح الراحة لكريستيانو رونالدو، لقد لعب 210 دقائق خلال اربع ايام وجسده اظهر إنه غير جاهز لمباراة الدحيل.

موعد مباراة النصر والدحيل في دوري الأبطال

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الدحيل، غدا الثلاثاء ٧ نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.