نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة توقيع عقوبات على لويس دياز بسبب دعمه لوالده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الجناح الكولومبي لويس دياز، ليوجه رسالة إلى والده وجاء ذلك عقب تسجيله لهدف فريقه ليفربول أمس أمام نظيره لوتون تاون.

حقيقة توقيع عقوبات على لويس دياز

كشفت جريدة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن موقف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم من اللاعب عقب رفع القميص وتوجيه رسالة عقب تسجيل الهدف، وقال “الحرية لوالدي”.

وذكرت الجريدة أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم لم يقدم أي عقوبات للاعب بسبب الموقف الذي يمر به في الوقت الحالي.

ويحظر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفع اي شعارات أو توجيه رسائل على قمصان اللاعبين.

وكان قد تعرض والدا اللاعب لويس دياز للاختطاف السبت قبل الماضي، ولكن أطلق الخاطفون سراح والدته ولكن لا يزال والده تحت قبضتهم.

وتعرضا الثنائي للاختطاف من قبل دراجة نارية، ثم تم وضعهنا في الشاحنة الخاصة بهما، ونقلهم إلى مكان الاختطاف.

