الهلال يتفوق علي مومباي سيتي بثنائية في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز أمام نظيره مومباي سيتي الهندي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ملعب "دي واي باتيل"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويحتل الهلال بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء، بينما يتذيل فريق مومباي سيتي الترتيب، دون نقاط، بعد خسارة أربع مباريات.

أحداث مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا

تحصل مهتاب سينغ لاعب مومباي سيتي على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 55.

وسجل ميشيل ديلجادو أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 62، بعد عرضية من محمد البريك من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ديلجادو برأسية رائعة سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 71 منع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثاني لصالح الهلال، بعد تسديدة قوية من أليكساندر ميتروفيتش من خارج منطقة الجزاء.

ومنعت العارضة في الدقيقة 82، الهدف الثاني لصالح الهلال، بعد تسديدة قوية من ناصر الدوسري من داخل منطقة الـ6 ياردات ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية وخرجت إلى خارج الملعب.

وأحرز أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 85، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء مومباي سيت، نُفذت بتمريرة إلى مالكوم الذى أرسل كرة عرضية من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها ميتروفيتش برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.