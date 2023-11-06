نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد مومباي سيتي اليوم الإثنين 6-11-2023 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال ومومباي سيتي الهندي بفوز الزعيم بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الإثنين ملعب "دي واي باتيل"، في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة الهلال ضد مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا

افتتح ميشيل ديلجادو أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 62، بعد عرضية من محمد البريك من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ديلجادو برأسية رائعة سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 85، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء مومباي سيتي، نُفذت بتمريرة إلى مالكوم الذى أرسل كرة عرضية من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها ميتروفيتش برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.