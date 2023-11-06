جوارديولا: التواجد في كأس العالم للأندية حلم لنا

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أحمد جودة - القاهرة - علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على مباراة يانج بويز ضمن منافسات الأسبوع الرابع بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا: التواجد في كأس العالم مهم للغاية

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة يانج بويز: "سنتدرب بعد ظهر اليوم لذا لا أعرف بعد، لكن تحدثت مع الطبيب ومع هالاند وقال أمس إنه يشعر بتحسن كبير لكني لا أعرف ما سيجري اليوم".

وتابع عن جوسكو جفارديول: "كنا نعلم أنه لاعب رائع وهذا ما أبحث عنه أولًا، حيث يمكنه اللعب في قلب الدفاع وقررت في بعض المباريات إشراكه كظهير، لذلك هو محترف بشكل لا يصدق".



واستطرد: "حال فزنا غدا سنتأهل للدوري المقبل إنه أمر لا يصدق، ولدينا فرصتين أخريين، لكن عندما تتاح لك أول فرصة فهذا يعني الكثير للنادي، نأمل أن نتمكن من إنهاء المهمة غدا".

واختتم عن المشاركة في كأس العالم للأندية: "لم نفز بهذه البطولة من قبل لأننا لم نشارك فيها أبدا، ستكون المباراة الأولى صعبة للغاية بالنسبة لنا، ونحن نستعد جيدا لأنها حلم بالنسبة للجميع هنا، اللاعبون يتحدثون في غرف تبديل الملابس يريدون إضافة بطولة مهمة إلى مسيرتهم".