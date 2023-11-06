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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " عن حقيقة إقتراب المارد الأحمر من التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي: لم ندخل سباق التفاوض مع نجم الزمالك

وأكد المصدر في تصريحاته لموقع " دوت الخليج الرياضي " متفاجئ بكم الشائعات الكثيرة حول أقتراب الأهلي من التعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن مسؤولي القلعة الحمراء لم يفاوضوا فتوح من البداية من أجل التعاقد معه في يناير المقبل.

مشيرًا إلى أن مسؤولي التعاقدات داخل النادي الأهلي، لم يقوموا بالتفاوض مع أي لاعب خلال الفترة المقبلة إلا بموافقة ورغبة كولر المدير الفني للفريق.

وتابع، فتوح يُعد لاعب مميز في مركزه لكننا نتابع أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة في هذا المركز لطرح كل الأسماء الممكنة على المدير الفني من أجل أختيار العنصر الأنسب له في التشكيل.