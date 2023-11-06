نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مفاجأة غير متوقعة الكشف المدرب الأقرب لتولي تدريب الزمالك خلفًا لأوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مساء أمس نادي الزمالك عدة قرارات حاسمة تخص مستقبل فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، تبين على أثارها رحيل المد

ير الفني خوان كارلوس أوسوريو.

المدرب الأقرب لتولي تدريب الزمالك خلفًا لأوسوريو

وتحصل موقع " دوت الخليج الرياضي " على معلومات خاصة وحصرية من داخل جدران نادي الزمالك، تخص المدير الفني القادم للقلعة البيضاء.

حيث علم " دوت الخليج الرياضي " من مصادره الخاصة داخل نادي الزمالك عن تواصل مستمر بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع أعضاء المجلس من أجل حسم ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا لأوسوريو الذي رحل نظرًا لتراجع مستوى الفريق في الدوري العام وخاصة عقب خسارة الفريق أمام زد.

وبحسب معلوماتنا، فأن مجلس إدارة نادي الزمالك قد توصل إلى قرار شبه نهائي بالتعاقد مع شوقي غريب المدير الفني الحالي لفريق المقاولون العرب.

ووفقًا لمعلوماتنا، قام مجلس الزمالك بتفويض أحمد سليمان من أجل التفاوض مع المدير الفني لتولي مهمة تدريب الزمالك خلال المرحلة المقبلة.