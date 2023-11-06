نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم سيراميكا صداع في رأس كولر قبل مواجهة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لدراسة فريق سيراميكا كليوباترا، قبل مواجهة الفريقين بالدوري المصري.

نجم سيراميكا صداع في رأس كولر

ويحاول كولر، إيجاد حلول لإيقاف خطورة الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، حيث وجه تحذيرات شديدة إلى دفاع فريقه من خطورته.

وطالب المدير الفني من مدافعيه، صورة فرض رقابة لصيقة على اللاعب لمنعه من الوصول للشباك الحمراء، خاصةً أنه يعلم قدراته بشكل جيد، حيث يلعب اللاعب معارًا حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان النادي الأهلي، قرر إعارة القندوسي إلى سيراميكا بنهاية الموسم الماضي بعقد مدته موسم، ويقدم مستويات مميزة حتى الآن، ويعد من أخطر لاعبي فريقه.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي حقق فوزًا صعبًا أمام المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.