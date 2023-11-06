نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| معتمد جمال يصحح الأخطاء قبل مواجهة بيراميدز.. وتقسيمة قوية بين اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تصحيح بعض الأخطاء الفنية للاعبي الأبيض، خلال التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعدادات للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2023-2024.



وخاض لاعبو الأبيض فقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي، تم خلالها التركيز على النقل السريع للكرة والتحرك دون كرة بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنية.



- الونش يواصل برنامجه التأهيلي



واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض.



وخضع "الونش" لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، تمهيدًا لعودته مرة أخرى للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.



-حسين السيد يتواجد بمران الزمالك



حرص حسين السيد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك، استعدادا للقاء بيراميدز.



وتواجد حسين السيد في المران الجماعي للفريق من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة للزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر.



- تقسيمة قوية بمران الزمالك



خاض لاعبي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية تحت إشراف معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق.



و ظهر الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو "ومحمد عبد الشافي بشكل جيد خلال التقسيمة.



وحرص معتمد جمال على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الأفكار والتكتيكية، بجانب عقد عدة جلسات فردية لتصحيح بعض المواقف الفنية.



-فقرة فنية خاصة للاعبين



خاض لاعبي الفارس الأبيض فقرة فنية خاصة خلال التدريبات الجماعية، وشهدت الفقرة التدريب على تنفيذ ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بمشاركة جميع لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.



-موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.