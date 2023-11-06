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أحمد جودة - القاهرة - فوز دكرنس والسكة الحديد وتعادل جمهورية شبين وخسارة أسوان بالجولة السابعة بدورى المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة السابعة بدورى المحترفين عن فوز فريق دكرنس على فريق مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدف.

شهد الشوط الأول تقدم فريق دكرنس بهدفين نظيفين سجلها كاظم صبري ومعتز ابراهيم.



وفي الشوط الثاني لاضاف مؤمن سمير الهدف الثالث في الدقيقة 20.



بينما سجل يوسف عطاى هدف مصر للمقاصة في الدقيقة 30.



- فوز فريق we على فريق لاسوان بهدف دون رد سجله فيصل غريب في الدقيقة 2 من الشوط الأول.



_ فوز فريق السكة الحديد على فريق النصر للتعدين بثلاثية مقابل هدفين.

تقدم النصر للتعدين بهدف محمود عبد العزيز في الدقيقة 17 وتعادل محمد عصام للسكة الحديد في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول

وفي الشوط الثاني سجل أحمد ربيع من هدفين للسكة الحديد ليتقدم فريقه 1-3.



وأضاف محمود عبد العزيز الهدف الثاني له وللنصر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- فوز فريق مكادى على فريق ابو قير بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم ابو قير بهدف طه ابراهيم من ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

واستطاع مكادى من تسجيل هدفين عن طريق اسلام الفار في الدقيقة 25 وعبد الله وحيد في الدقيقة 39.



-- تعادل فريق جمهورية شبين مع فريق لافيينا دون أهداف.