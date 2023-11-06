نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوتينيو: سأقدم كل ما لدي للفوز على النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم فريق الدحيل القطري، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد نظيره النصر السعودي، في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

تصريحات كوتينيو قبل مباراة النصر والدحيل

وقال كوتينيو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة النصر: أريد تقديم أفضل ما لدي لمساعدة الدحيل من أجل الانتصار على ‎النصر في مباراة الغد.

وتابع: بالطبع الفوز على الريان في الدوري القطري، منحنا الدافع في المباراة القادمة وهذه هي كرة القدم.

وأضاف: لا أشعر بالغضط لأني وصلت حديثا هنا؟ أدخل كل المباريات لتحقيق الأهداف المطلوبة ولا أفكر في هذه المسألة.

موعد مباراة النصر والدحيل في دوري الأبطال

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الدحيل، غدا الثلاثاء ٧ نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.