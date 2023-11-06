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أحمد جودة - القاهرة - فوز مثير للسكة الحديد على التعدين بالقسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الرياضي بقيادة امير عزمي مجاهد فوزا غاليا على فريق النصر للتعدين بقيادة محمد شرف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب النصر للتعدين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق النصر للتعدين بهدف محمود عبد العزيز في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

قام أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي السكة الحديد بإجراء أولى تغييراته، في الدقيقه 28 من الشوط الأول بخروج محمد جمال ونزول محمود عبد العاطي.

وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول، استطاع محمد عصام لاعب السكة الحديد، من احراز هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع الدقيقه 55 أجرى أمير عزمي تغييرين دفعة واحدة لتعزيز الجانب الهجومي، بخروج حسين البدري ونزول جون إيفري، وخروج أحمد فوزي ونزول سامي عبد الستار.

بدأت سيطرة ميدانية لفريق السكة الحديد، واستحواذ وتوالت الهجمات على مرمى النصر للتعدين.

أجري مجاهد آخر تغييرين بخروج محمد الكارتة، ونزول إبراهيم عبد الخالق، وكذلك خروج محمد عصام والدفع بمحمد أشرف.

في الدقيقة67 من المباراة تمكن أحمد ربيع من تسجيل الهدف الثاني للسكة، ليتقدم بهدفين مقابل هدف للنصر للتعدين.

وفي الدقيقة 77 يسجل أحمد ربيع هدفه الثاني له والثالث للسكة الحديد ليزيد الفارق بين السكة والنصر لثلاثة أهداف لهدف.

تشبس فريق النصر في الوقت الذي انتاب لاعبي السكة شيئ من التراجع في الآداء نسبيا، ليسجل لاعبوا النصر الهدف الثاني عن طريق محمود عبد العزيز ايضًا في مرمى السكة الحديد، وتنتهي المباراة بفوز السكة على النصر بثلاثة أهداف لهدفين

بهذه النتيجة يترفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 10 محتلا المركز الثامن وتجمد رصيد النصر للتعدين عند النقطة 4 محتلا المركز التاسع عشر