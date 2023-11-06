نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي مكادي يكسر عقدة الرقم الموحد في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي مكادي في كسر متلازمة التعادل الذي رافقه على مدار ست جولات، بعد تحقيق الفوز الأول على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف.

مكادي عاش المتلازمة الغربية والطريفة في الوقت نفسه، على مدار ست جولات، والتي جعلته صاحب الرقم الموحد، في عدد النقاط، والأهداف المسجلة والمستقبلة.قبل نجاحه في تحقيق أول فوز.

الفريق كان يحتاج للانسجام

وعلق المدير الفني لأبناء الغردقة: "بأن الفريق كان يحتاج للانسجام، ولا دخل للعامل النفسي في سلسة التعادلات".



وبدأ مشوار مكادي بدوري المحترفين بالتعادل سلبيا مع النجوم في الجولة الأولى من المسابقة، وفي الجولة الثانية تعادل مع دكرنس خارج الديار في اللحظات الأخيرة بعد تأخره بهدفين.



السلسة استمرت أمام جمهورية شبين في الجولة الثالثة بعد التأخر بهدف، وفي الجولة الرابعة عاد أبناء الغردقة للتعادل بعد تقدم حرس الحدود بهدف، لتنتهي المباراة بهدف لكل منهما.



ونجح مكادي في تحويل تأخره بهدف أمام غزل غزل المحلة للتعادل.

وعندما نجح في التقدم بالنتيجة لأول مرة، بهدف نظيف استطاع فريق المصرية للاتصالات اقتناص التعادل في الجولة السادسة.

وأخيرا الفوز بهدفين مقابل هدف ليكون في رصيده 9 نقاط، وسجل 8 أهداف، واستقبل 7 أهداف.