صبحي يتراجع ويقدم اعتذاره للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - خضع محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لجلسة تحقيق، اليوم الإثنين، بشأن ما بدر منه قبل مباراة زد الماضية.

محمد صبحي يقدم اعتذاره للزمالك

وقدم محمد صبحي اعتذار رسمي لنادي الزمالك أثناء التحقيق معه، مؤكدًا على تقبله قرارات النادي بتغريمه جزء من مستحقاته.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر خلال الساعات القليلة الماضية عددا من القرارات الانضباطية، وكان أبرزها عرض محمد صبحي للبيع برفقة أحمد فتوح والزناري مع تحويلهم للتحقيق، بسبب خروجهم من معسكر الفريق قبل مباراة زد دون إذن.

وجاء بيان الزمالك كالتالي: "إعلاءً للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب، وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

وتابع:قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

واتم: عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع وتوجيه الشكر إلى اوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.