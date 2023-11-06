أزمة جديدة تهدد انتقال لاعب مودرن فيوتشر إلى الأهلي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - يعد اللاعب عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر، حديث الساعة في الشارع الرياضي المصري، وموسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

أزمة جديدة تهدد لاعب مودرن فيوتشر

وتحدث الإعلامي مؤمن الجندي عبر برنامجه الإذاعي «فاول» قائلا: "المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر طلب الحصول على خدمات اللاعب عمر كمال عبد الواحد بالاسم، وأبلغ مجلس إدارة الأهلى بضرورة التعاقد معه".

وتابع: "هناك ترحيب من جانب إدارة مودرن فيوتشر بانتقال اللاعب للقلعة الحمراء، نظرا لمساعدة الأهلي لفريق فيوتشر أثناء صعوده وظهوره في الدوري المصري".

وأكد: "اللاعب يطمح في الانتقال إلى صفوف فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "الأزمة الموجودة في حسم الصفقة، الأهلي يريد دخول لاعبين بصورة تبادلية في الصفقة، ولكن إدارة فريق مودرن فيوتشر تريد الحصول على المبلغ المادي فقط".

يذكر أن اللاعب عمر كمال عبد الواحد، سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري 2023-2024 مع فريق مودرن فيوتشر.