نجم الأهلي "الغاضب" يقترب من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا، بشكل أساسي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

نجم الأهلي يقترب من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا

وطلب مارسيل كولر المدير الفني، تجهيز كريستو لاعب الفريق للمشاركة في مباراة سيراميكا بعد غد، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من الدوري.

ويسعى المدير الفني، لمنح الفرصة للاعب في ظل اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء، ومنح قسط من الراحة للاعبين الأساسيين، خوفًا من الإصابات.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي حقق فوزًا صعبًا أمام المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

