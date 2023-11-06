نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "تعاطي مخدرات وغيابات".. أزمات أحمد فتوح مع الزمالك عرض مستمر ومصير مجهول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "تعاطي مخدرات وغيابات".. أزمات أحمد فتوح مع الزمالك عرض مستمر ومصير مجهول

عاجل - "تعاطي مخدرات وغيابات".. أزمات أحمد فتوح مع الزمالك عرض مستمر ومصير مجهول، توترت العلاقات في الفترة الأخيرة الماضية بين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح وإدارة القلعة البيضاء وجماهير وعشاق الفارس الأبيض.

أقرأ أيضًا..عاجل.. أول تعليق من أحمد فتوح بعد قرار الزمالك بعرضه للبيع

وازداد التوتر وشهدت الآونة الأخيرة العديد من الأزمات التي تقام داخل أروقة نادي الزمالك، منذ عهد مرتضى منصور حتى تولى الإدارة الجديدة، ونشبت بين أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول بالقلعة البيضاء.

عاجل - "تعاطي مخدرات وغيابات".. أزمات أحمد فتوح مع الزمالك عرض مستمر ومصير مجهول

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، ويرصد دوت الخليج الرياضي كافة الأزمات التي افتعلت بين أحمد فتوح ونادي الزمالك، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "تعاطي مخدرات وغيابات".. أزمات أحمد فتوح مع الزمالك عرض مستمر ومصير مجهول

أزمات فتوح مع الزمالك عرض مستمر

يواجه الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من الأزمات التي افتعلها مع إدارات القلعة البيضاء المختلفة، في الفترة الأخيرة بداية من تذبذب مستوى الفريق.

لم تكن أزمات فتوح مع الزمالك وليدة لحظة تولى الكابتن حسين لبيب رئاسة مجلس إدارة القلعة البيضاء، بل على مر الإدارات الماضية المختلفة، ويستعرضها دوت الخليج الرياضي كالتالي:-

أزمة أحمد فتوح في عهد حسين لبيب 2020

اشتعلت الأزمة مع أحمد فتوح في نادي الزمالك، بعدما ترك معسكر الفريق قبل مباراة الاتحاد السكندري لعدم حصوله على المستحقات ورفضه لخوض اللقاء، وتم حل الأزمة بعد حصوله على المستحقات المالية أثر تدخل نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي محمد الإتربي في ذلك الوقت.

أزمة فتوح في عهد مرتضى منصور 2023

واجه أحمد فتوح أزمة كبيرة أشعلت السوشيال ميديا في فترة تولى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بعدما وجه الأخير اتهامات صادمة ضد ثنائي الفريق بتعاطي مخدر الحشيش.

حيث تحدث مرتضى منصور في تصريحات نارية عبر قناة النادي، عقب التعادل مع الداخلية بهدف لكل منهما، وذكر في حديثه أن هناك ثنائي من الفريق يتعاطان مخدر الحشيش، وهما أحمد فتوح وعبدالله جمعة.

عاجل - "تعاطي مخدرات وغيابات".. أزمات أحمد فتوح مع الزمالك عرض مستمر ومصير مجهول

أزمة فتوح في عهد حسين لبيب 2023

أقيمت الأزمة الأخيرة في نادي الزمالك مع أحمد فتوح، قبل ساعات قليلة من مواجهة الزمالك أمام فريق زد التي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

حيث غادر أحمد فتوح معسكر الفريق رفقه الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي حارس مرمى الفريق، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني بالمغادرة.

وعلى أثر ذلك قرر عبدالواحد السيد مدير الكرة السابق، استبعاد الثلاثي من قائمة الفارس الأبيض أمام زد، وقدم مذكرة رسمية بتلك التفاصيل لإدارة النادي من أجل توقيع العقوبات المناسبة.

قرار مجلس نادي الزمالك ضد أحمد فتوح

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب، عرض اللاعب احمد فتوح والثنائي للبيع في يناير المقبل، وتحويله للتحقيق، على أثر تركه للمعسكر قبل المباراة.

مصير أحمد فتوح القادم

عقب إعلان نادي الزمالك عرض اللاعب للبيع وتحويله للتحقيق، انتشرت الأخبار عن ثلاث أندية ترغب في شراء الظهير الأيسر وهم الأهلي وبيراميدز وزد، ولكن أعلن الناديين الأخيرين رغبتهم في عدم التفاوض مع فتوح.

كما نجح مسؤولي الزمالك في التواصل مع اتحاد الكرة المصري، لعدم ضم اللاعب إلى معسكر منتخب مصر المقبل قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، ليبتعد عن المشاركة مع الفراعنة.

فتوح يغيب عن تدريب الزمالك

وغاب الظهير الأيسر أحمد فتوح عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين، وكشفت مصادر مقربه منه عن سر غيابه عن التدريبات، موضحه أن اللاعب يرى أن علاقته انقطعت بالقلعة البيضاء.

أحمد فتوح يلغى متابعة الزمالك وشيكابالا يرد

وعقب قرر مجلس الإدارة بالنادي بشأن عرض فتوح للبيع وتحويله للتحقيق، قام اللاعب بإلغاء متابعة الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيما شهد ذلك رد شيكابالا قائد الفريق بإلغاء متابعة زميلة عبر الانستجرام.

مشوار أحمد فتوح مع الزمالك بعد عرضه للبيع

خاض اللاعب أحمد فتوح مع الزمالك قبل رحيله عن القلعة البيضاء، 143 مباراة، استطاع أن يحرز من خلالها 5 أهداف وصناعة 12 هدف آخرين، وتوج رفقه الأبيض بطولتين للدوري المصري الممتاز، ولقبين كأس مصر.