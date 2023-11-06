نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تطلب متطوعين من الشباب بست لغات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تطلب اللجنة المنظمة للبطولة البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد متطوعين من الشباب للعمل بالبطولة مما يجدون التحدث بطلاقة للغات الصينية واليابانية والفارسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية من الجنسين للعمل مع اللجنة المنظمة لمرافقة المنتخبات المشاركة فى البطولة ورؤساء الوفود والبعثات، وأعضاء الاتحاد الدولى، وداخل صالات المنافسات والتدريبات وفنادق الإقامة، على أن تكون المقابلة الشخصية مع الدكتورة هويدا مندى مدير البطولة لمدة 48 ساعة فقط، يومى الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نوفمبر الجارى بمقر اللجنة المنظمة للبطولة باللجنة الأوليمبية المصرية بستاد القاهرة الدولى بمدينة نصر من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء للعمل فى البطولة التى تقام خلال الفترة من 8 وحتى 18 من نوفمبر الجارى على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية بمشاركة 19 دولة.

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة، إن اللجنة المنظمة تحرص على زيادة خبرات الشباب المتطوعين للعمل بالبطولة من الجنسين لمرافقة الدول المشاركة فى مختلف الأماكن أثناء إقامة البطولة، معلنا أن الكندية لوبزا ايشريكوف رئيسة لجنة التصنيف بالاتحاد الدولى ألقت محاضرة على المصنفين المصريين بالقاعة الرئيسية باللجنة الأوليمبية، لتعريفهم بمختلف أنواع الإعاقة، وكيفية اختيار اللاعب التى يعانى من إعاقة محددة لممارسة اللعبة، لزيادة خبرة المصنفين المصريين، وتعريف المدربين كيفية اختيار اللاعب صاحب الإعاقة، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة استقبلت الأسترالي بارى كوزنر رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولى الذى حضر إلى القاهرة مبكرا للتنسيق مع اللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة أزاحت الستار عن شعار البطولة بحضور الدكتور مصطفى صادق وإيهاب حسانين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، وعضو الاتحاد الدولى وممثل الاتحاد الدولى فى البطولة، وأحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية فى البطولة والسيد غريب إدريس، والسيدة نادية يوسف، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد،

أضاف اللواء منصور درويش أن اللجنة المنظمة تقوم يوميا وبشكل مستمر بمعاينة ملاعب المنافسات والتدريبات لإضافة اللمسات الأخيرة عليها قبل بدء فعاليات البطولة بوقت كاف.

قال الدكتور مصطفى صادق أنه يتوجه بالشكر والعرفان لكل العاملين باللجان المختلفة بالبطولة على مجوداتهم غير الطبيعية لتنظيم بطولة فريدة من نوعها تليق باسم الغالية مصر أم الدنيا، كما توجه بالشكر لمعالى الوزير أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى يحرص على التواصل المستمر مع أعضاء اللجنة لتذليل أى عقبات تواجه المنظمين بكل سهولة ويسر، كما تقدم صادق بشكر خاص لمعالى الدكتور

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من ناحية أخرى يواصل منتخبى الرجال والسيدات استعداداتهما للبطولة بدار الضيافة بمدينة نصر بعد أن منح الجهازين الفنيين راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة بعد إنتهاء معسكر الإعداد الذى نظمه الاتحاد للمنتخبين بالإسماعيلية، يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

