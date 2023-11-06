الزمالك يختتم تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، بقيادة معتمد جمال، عصر غدًا الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة بيراميدز المرتقبة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2023-2024.



وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قائمة الفريق للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء بيراميدز.



موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر



وتنقل أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز على الهواء مباشرة، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر في مصر والشرق الأوسط.