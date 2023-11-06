نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الإسماعيلي يكشف حالة حارس مرمى الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن حالة حارس مرمى الفريق محمد فوزي.

حالة محمد فوزي حارس مرمي الإسماعيلي

وتعرض محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي للإصابة في الركبة في مباراة طلائع الجيش أمس في دوري نايل.

وأكد هشام مصطفى في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي: "محمد فوزي تعرض للإصابة خفيفة في الركبة وسيخضع الأشعة لتحديد مدي غيابه عن الملاعب".

واصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمباراة الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

وخسر الإسماعيلي من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لخوض مباراة الجولة السابعة من منافسات دوري نايل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي القادمة.