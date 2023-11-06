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أحمد جودة - القاهرة - دافع هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، عن مدرب الفريق توماس توخيل، وذلك بعد الانتقاد الكبير التي تعرضه له مدرب الفريق من لوثار ماتيوس وديتمار هامان لاعبي الفريق في فترة التسعينات.

رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توماس توخيل

وقال هاينر في تصريحات عبر شبكة «ماجنتا سبورت».:" أعتقد أنه من الجيد أن يضع توماس وقفة الآن، احب حقيقة أنه دفاعي للغاية، لديه ما يكفي من الضغوط مثلنا جميعًا في البايرن.

واضاف:" يمكن لأي شخص أن يعبر عن رأيه وينتقد، ولكن احيانا تشعر وكأن كل شئ مدمر وبأننا نكافح لتفادي الهبوط".

واختتم:" لم نخسر اي مباراة حتى الآن في الدوري الألماني، وفزنا بجميع مبارياتنا في دوري أبطال أوروبا. نعم خرجنا من فريق بالدرجة الثالثة ساربروكن من كأس ألمانيا، هذا ليس جيد ولكن يمكن أن يحدث

ووجه ماتيوس وهاما، لاعبا بايرن ميونخ السابقان، النقد لمدرب الفريق، وذكرا أنه ليس الرجل المناسب للبافاري.

