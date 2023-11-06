نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفحوصات الطبية تكشف عن طبيعة إصابة بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت على نجم ريال مدريد، جود بيلينجهام، عن طبيعة إصابة الكتف التي تعرض لها اللاعب أمس.

وتعرض اللاعب لإصابة في الكتف في مباراة الأمس أمام فريق رايو فاليكانو في الدقيقة ال10 من أحداث اللقاء، ولكن اكمل اللاعب المباراة حتى النهاية بوضع ضمادة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الفحوصات أثبتت أن اللاعب يعاني من انزلاق في الكتف الايسر، وهي إصابة مؤلمة ولكن اللاعب نجح في استكمال مباراة الأمس حتى النهاية على الرغم من إنه لم يكن لائثًا بنسبة 100%.

وأشارت أن الألم زاد تدريجيًا لدى بيلينجهام عقب اللقاء، وأظهرت الفحوصات وجود اضرار في الكتف، ولكنها ليست خطيرة.

واكدت أن هذه الإصابة لن تعوض اللاعب عن خوض المباريات، ولكنه سيتعين على أطباء النادي والجهاز الفني تقييم، ما إذا كان يستحق المخاطرة واللعب في مواجهة براجا بدوري أبطال أوروبا ام لا.

وتعادل ريال مدريد أمس مع نظيره رايو فاليكانو بنتيجة سلبية دون أهداف، وتجمد رصيد الملكي عند النقطة 29 في المركز الثاني.