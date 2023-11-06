عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق توتنهام هوتسبير، وذلك في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي، مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: جيمس – أكسيل ديساسي – تياجو سيلفا – ليفي كولويل

خط الوسط: موسيس كاسيديو – إنزو فيرنانديز – كونور جالاجير.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون – كول بالمير – رحيم سترلينج.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد فريق تشيلسي في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي،كما سيتم بث مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports 1HD

