عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق تشيلسي مساء اليوم الإثنين الموافق السادس من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة توتنهام وتشيلسي مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: بيسوما، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، برينان جونسون.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي

وتنقل أحداث مباراة توتنهام وتشيلسي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.

