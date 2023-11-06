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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أنه سعيد بالشراكة بين بيراميدز وفريق نادي بنفيكا.

باتشيكو: سعيد بالشراكة بين بيراميدز وبنفيكا خاصة أنني برتغالي

وقال باتشيكو: "سعيد بالشراكة مع نادي بيراميدز لأنني برتغالي وسعيد بشراكة مع فريق كبير بحجم بنفيكا الذي أعشقه منذ الصغر وهو واحد من أهم أندية قارة أوروبا".

وتابع: "بنفيكا نادي مشهور جدا وصاحب تاريخ كبير في قارة أوروبا والعالم وأرحب بوجودهم في نادي بيراميدز وفي القاهرة، وسعيد بتلك الشراكة وبأن نعمل سويا".

وواصل: "بيراميدز أحد الأندية التي ولد عملاقا في كرة القدم المصرية والأفريقية، والتعاون بين بيراميدز وبنفيكا سيكون له مردودا كبيرا خلال السنوات المقبلة في سبل تطوير قطاعات الناشئين".