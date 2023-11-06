ماذا قال هاني سعيد في المؤتمر الصحفي للشراكة بين بيراميدز وبنفيكا؟

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أحمد جودة - القاهرة - قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أنه فخور بالشراكة مع نادي بنفيكا البرتغالي، في ظل الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها الفريق البرتغالي.

تصريحات هاني سعيد

وقال هاني سعيد: "نفخر بالشراكة مع نادي بنفيكا البرتغالي الذي كانت لنا زيارة له في الفترة الماضية، وشاهدنا بأعيننا الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها والتطوير العلمي المستمر لقطاعات الناشئين وحتى مستويات المحترفين والكبار، ونحن بالفعل سعداء بتلك الشراكة التي سيكون لها عائدا كبيرا على نادي بيراميدز وكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة".

وتابع: "بنفيكا أحد أهم الأندية التي تعتبر لها تاريخ كبير في البرتغال وأوروبا التي أظهرت عشرات النجوم ولها تاريخ على مستوى قطاعات الناشئين وهو مصدر المواهب في القارة العجوز والتعاون مع بيراميدز سيكون له إضافة كييرة في هذا الشأن وسعداء بتلك الشراكة".

وأكد: "الاهتمام بالناشئين هو أحد أهم خطوات إظهار مواهب على أعلى مستوى في السنوات المقبلة وبيراميدز يهتم بهذا القطاع وخلال سنوات قليلة أظهر عددا كبيرا من النجوم الشباب وهناك خطة عملية مدروسة واحترافية يسعى النادي لتطبيقها بالتعاون مع بنفيكا خلال السنوات المقبلة".