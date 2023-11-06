نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي ينفيكا يعبر عن سعادته بالتعاون والشراكة مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ديفيد جوميز مسئول التطوير لقطاعات الناشئين بنادي بنفيكا، أنهم سعداء للغاية بالتعاون والشراكة مع نادي بيراميدز، مؤكدًا أن النادي دائمًا يبحث عن الأفضل.

بنفيكا: سعداء للغاية بالتعاون والشراكة مع نادي بيراميدز

وقال ديفيد جوميز: "سعداء للغاية بالتعاون والشراكة مع نادي بيراميدز، نحن دائما في بنفيكا نبحث عن الأفضل في كل شيء وبيراميدز أحد أهم الأندية التي أثبتت نفسها سريعا في كرة القدم المصرية والأفريقية، وعندما عرض علينا التعاون والشراكة كان الأمر مرحبا به بشدة لأنه بالفعل سيكون إضافة سواء لنادي بنفيكا أو نادي بيراميدز على حد سواء".

وتابع: "بنفيكا له تاريخ كبير ومميز وصاحب بصمة في قطاع الناشئين وأظهر عشرات المواهب العالمية، لأنه يهتم بكل التفاصيل الخاصة بالمواهب والشباب منذ الصغر".

وأتم حديثه قائلًا: "لدينا هدف وهو نشر تجربة نادي بنفيكا في العالم، وسعداء بأن تكون بداية الانطلاقة في قارة إفريقيا عن طريق نادي كبير بحجم بيراميدز، والذي أثبت أنه يسير في طريق الاحترافية والتطوير في كل شيء مع إدارته الحالية".