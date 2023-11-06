ممدوح عيد: نهتم بشدة بالشباب والناشئين في بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، أن نادي بيراميدز يهتم بالشباب والناشئين وهناك أيضًا اهتمام بالغ بهؤلاء المواهب خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن بنفيكا أحد أهم وأكبر الأندية المهتمة بقطاع الناشئين.

ممدوح عيد: نهتم بشدة بالشباب والناشئين

وقال ممدوح عيد: "نهتم بشدة في نادي بيراميدز بالشباب والناشئين ولدينا اهتمام بالغ بهؤلاء المواهب، ونفخر بأن منتخب مصر الأولمبي في النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا في المغرب كان نادينا ممثلا فيه بخمسة لاعبين وظهر منهم الأفضل في القارة الأفريقية".

وتابع: "بنفيكا أحد أهم وأكبر الأندية المهتمة بقطاع الناشئين ولديها منظومة شاملة وضخمة للغاية في هذا المجال، وساهم النادي البرتغالي في إظهار عشرات المواهب في العالم وبمبالغ مالية ضخمة، ونادي بيراميدز كان له هدف وهو التعاون وإبرام شراكة مع هذا النادي الكبير، وهدف بيراميدز دائما هو تطوير كرة القدم المصرية في كل شيء سواء مدربين في أعلى مستوى من الكفاءة ولاعبين ومواهب هي الأفضل عالميا".

وواصل: "لدينا دور واضح وهو أن نكون دائما في نادي بيراميدز في القمة بشكل مستمر ولذلك كانت الشراكة مع نادي عملاق بحجم بنفيكا وسيكون لتلك الشراكة عائدا كبيرا خلال السنوات المقبلة".