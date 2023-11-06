نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديان كولوسيفسكي يصعق تشيلسي مبكرًا "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن ديان كولوسيفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام من تسجيل هدف فريقه الأول في شباك تشيلسي في المباراة المقامة بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف كولوسيفسكي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من سار ليتقدم توتنهام على تشيلسي بهدف دون رد حتى الآن.

وتنقل أحداث مباراة تشيلسي وتوتنهام عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع.



